Даванков запустил кампанию против блокировки Telegram в России

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков начал кампанию против блокировки Telegram в России. Соответствующий пост он опубликовал в своем канале .

«Друзья, пора защитить Telegram от блокировки! Мы помним: Roblox, Discord и Instagram* в России блокировали без предупреждения. Все узнавали об этом постфактум, когда что-то изменить было почти невозможно», — написал он.

История не должна повториться с Telegram, заявил депутат. По его словам, важно действовать на опережение.

Даванков написал, что разработчики создали приложение, где каждый может выразить свою позицию против блокировки Telegram. Это покажет, сколько россиян хотят продолжать пользоваться мессенджером. Тогда никто не сможет утверждать, что блокировка проводится «в интересах людей».

Также он предложил подписать открытое письмо к Павлу Дурову с призывом открыть представительство Telegram в России. Это важное требование нашего законодательства, подчеркнул он.

Чиновники обычно говорят, что соцсети блокируют из-за отсутствия представительства в России, пояснил он. Если Telegram зарегистрируется в России, у Роскомнадзора не будет повода для блокировки.

Ранее заместитель главы думского комитета по информационной политике Олег Матвейчев опроверг слухи о возможной блокировке мессенджера Telegram на территории России. Заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов тоже сказал, что в России не планируют полностью блокировать Telegram, поскольку мессенджер взаимодействует с властями страны.

Тем не менее сенатор Артем Шейкин, комментируя жалобы пользователей на проблемы с загрузкой видео в сервисе, заметил, что ограничения в отношении Telegram в России вводятся поэтапно из-за отказа мессенджера выполнять требования, связанные с предотвращением противоправной деятельности.