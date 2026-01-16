В Госдуме призвали не переживать за судьбу Telegram в России

В России не планируют полностью блокировать Telegram, поскольку мессенджер взаимодействует с властями страны. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — подчеркнул депутат, отвечая на вопрос, продолжит ли мессенджер работать в России.

Председатель комитета по информполитике Сергей Боярский ранее говорил о том, что Telegram не будут блокировать в России до тех пор, пока крупные каналы не переедут в MAX.

Ранее в работе Telegram произошел массовый сбой. Неполадки были в мобильном приложении: уведомления задерживались или не приходили, боты работали некорректно, а в веб-версии у некоторых пользователей сообщения не отправлялись.