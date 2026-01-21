Сенатор Шейкин заявил, что в России последовательно вводят меры против Telegram

Ограничения в отношении Telegram в России вводятся поэтапно из-за отказа мессенджера выполнять требования, связанные с предотвращением противоправной деятельности. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, комментируя жалобы пользователей на проблемы с загрузкой видео в сервисе.

«Роскомнадзор последовательно применяет меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих законодательство РФ», — сказал он.

Шейкин заявил, что зарубежные мессенджеры нередко используются для подготовки и координации террористических актов, а также для мошенничества и других преступлений против граждан.

Сенатор подчеркнул, что Telegram, по оценке регуляторов, игнорирует требования, направленные на профилактику и пресечение таких нарушений. В результате с августа 2025 года в отношении сервиса начали вводить ограничения в несколько этапов. В частности, были затруднены аудио- и видеозвонки, а также частично снижена скорость передачи медиаконтента.

Пользователи Telegram по всей России 16 января зафиксировали сбои в работе мессенджера. Как сообщил сервис Detector404, больше всего жалоб поступило из Ненецкого автономного округа, при этом 57% обращений касались мобильного приложения. За час было зарегистрировано 108 жалоб, за сутки — 991, что может указывать на проблемы у десятков тысяч пользователей.

Ранее Свинцов заявлял, что вопрос о полной блокировке Telegram в России в настоящее время не рассматривается.