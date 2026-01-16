Депутат Матвейчев опроверг слухи о возможной блокировке мессенджера Telegram на территории России

Заместитель главы думского комитета по информационной политике Олег Матвейчев опроверг слухи о возможной блокировке мессенджера Telegram на территории России. Об этом написал сайт телеканала «Звезда» .

Депутат уточнил, что команда Telegram взаимодействует с надзорными органами и принимает меры для исполнения требований российского законодательства, в отличие от других платформ, таких как WhatsApp*, взаимодействие с которыми затруднено.

Матвейчев подчеркнул, что блокировка приложений и сервисов осуществляется только в случаях систематического несоблюдения российских правовых норм. Telegram проявляет готовность к сотрудничеству и выполнению предписаний, что предотвращает принятие крайних мер.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ