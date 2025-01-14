Блокировки Telegram-канала РИА «Новости» в Европе добилась Эстония

Администрация Telegram заблокировала канал РИА «Новости» по жалобе Эстонии

Фото: РИА «Новости»

Жалоба властей Эстонии стала причиной блокировки Telegram-канала РИА «Новости» в странах Европы. Об этом агентство сообщило со ссылкой на техническую поддержку мессенджера.

Блокировка Telegram-канала РИА «Новости» в странах Европы началась в конце декабря прошлого года. При попытке его открыть появлялось сообщение, что канал нарушил местное законодательство.

В ситуацию вмешалось Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Представитель ведомства Элизабет Троссел подчеркнула, что причины блокировки должны быть четкими и прозрачными, а также открытыми для проведения независимой проверки.

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что каналы российских СМИ подпали под блокировку из-за законов о санкциях. При этом он указал на двойные стандарты европейских политиков, поскольку аккаунты западных изданий в России доступны для всех.

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