Telegram-канал РИА «Новости» начали блокировать в Европе

В Европе начали блокировать Telegram-канал РИА «Новости». Об этом сообщили корреспонденты агентства .

Страница уже недоступна в Польше, Швейцарии, Бельгии, Чехии, Греции и Италии. При попытке открыть канал всплывает сообщение о том, что он якобы нарушает местное законодательство.

Власти европейских стран не привели никаких доказательств и примеров нарушений.

Telegram-канал РИА «Новости» каждый день просматривали более 250 тысяч человек с устройств на европейских языках.

В Ассоциации блогеров и агентств ранее заявили, что если YouTube заблокируют в на территории России, то видеохостинг потеряет более 20 миллиардов рублей от рекламных доходов.

Согласно последним подсчетам, на эту платформу сейчас приходится до 50% объемов всего рынка инфлюенс-маркетинга.