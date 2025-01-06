ООН призвала проверить блокировку Telegram-каналов российских СМИ

Причины блокировки аккаунтов российских СМИ в Telegram в странах Евросоюза должны быть прозрачными, а также подлежать независимой проверке. Об этом сообщила официальный представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Элизабет Троссел, передает РИА «Новости» .

Он подчеркнула, что организация не может оценивать, какие именно структуры признали необходимым заблокировать аккаунты.

«Однако, независимо от того, было ли это сделано по распоряжению правительства или частной компании, важно, чтобы причины блокировки были прозрачными, и чтобы такие решения подлежали соответствующей независимой проверки», — добавила Троссел.

Ранее Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, что в некоторых странах ряд российских каналов блокируют в соответствии с законами о DSA/санкциях. Несмотря на это, аккаунты западных изданий по-прежнему доступны россиянам.

МИД подтвердил, что Россия может принять ответные меры, сообщило RT. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что блокировке подверглись каналы РИА «Новости», «Известий», «Российской газеты», Первого канала, телеканала «Россия 1» и НТВ. Дипломат не исключила, что подобные информационные атаки не останутся без реакции.