Дуров ответил на блокировку Telegram-каналов российских СМИ в Европе

Доступ к некоторым российским СМИ ограничили в странах Евросоюза в соответствии с законами о DSA/санкциях. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров .

«Между тем все западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России», — отметил он.

При этом Дуров задался вопросом о том, будут ли в 2025 году российские пользователи мессенджера Telegram пользоваться большей свободой, чем европейские.

Ранее стало известно о блокировке Telegram-каналов российских СМИ в ряде европейских стран. Несколько дней назад страница РИА «Новости» стала недоступна для читателей в Польше, Швейцарии, Бельгии, Чехии, Греции и Италии.

В Европе теперь недоступны Telegram-каналы «Известий», RT, «Российской газеты», Первого канала, телеканала «Россия 1» и НТВ. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что эта ситуация не останется без ответа.