Apple отложила презентацию первых умных очков из-за подозрений в скрытой съемке

Apple перенесла презентацию первых умных очков на конференцию WWDC 2027 года. Изначально компания планировала представить устройство в конце этого года, сообщил Bloomberg .

Решение приняли из-за жалоб на владельцев очков с камерами, которых обвиняли в слежке и скрытой съемке. В первых очках Apple также планировала установить камеру с искусственным интеллектом, однако руководство компании усомнилось в необходимости такой функции.

Сейчас в Apple решают, оставить ли в устройстве возможность делать фотографии и записывать видео. Другим вариантом станет использование камеры только для работы Siri AI: нейросеть сможет анализировать окружающую обстановку без сохранения материалов.

Ранее пользователи подобных устройств начали снимать пранки с людьми, которые не знали о записи. После этого компания начала блокировать подобные видео на своих площадках.

Тем временем россиян предупредили о новой схеме мошенничества: подростков убеждают войти на устройствах Apple в учетную запись iCloud, после чего злоумышленники блокируют устройство и требуют деньги за восстановление доступа.