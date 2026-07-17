Россиян предупредили о схеме мошенничества с iCloud

МВД: мошенники просят подростков зайти в iCloud и блокируют устройство

Мошенники просят подростков зайти на iPhone в подконтрольную злоумышленникам учетную запись iCloud, а затем блокируют смартфон и требуют деньги за разблокировку. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что аферисты ищут подростков, которые пользуются устройствами Apple, после чего выстраивают доверительные отношения.

Затем злоумышленник отправляет несовершеннолетнему фотографию якобы разбитого телефона, объясняет, что не может воспользоваться учетной записью в iCloud, и просит, например, распечатать материалы для доклада начальнику или билеты на самолет.

«Ввиду срочности мошенник просит войти в учетную запись, блокирует устройство жертвы и требует вознаграждения за восстановление. В противном случае предупреждает об удалении личных данных», — отметили в МВД.

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