Звонок Зеленского сорвал возвращение России в большой футбол

Международная федерация футбола готовилась поднять вопрос снятия ограничений и возвращения России на международные соревнования, но отказалась от планов после звонка президента Украины Владимира Зеленского главе организации Джанни Инфантино. Об этом сообщил источник Sport24 .

ФИФА хотела провести закрытые консультации с влиятельными делегациями по поводу возможного возвращения России. Зеленский связался с Инфантино и сорвал планы международной организации. Решено было отложить обсуждение этого вопроса на неопределенный срок.

«После этого звонка было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили — чтобы не создавать напряженности», — заявил инсайдер.

Российские команды не участвовали в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. На конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций в Белграде в начале 2025 года Инфантино выразил надежду на разрешение ситуации.