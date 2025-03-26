В УЕФА начали обсуждать возвращение России на международные турниры
Некоторые функционеры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) активнее начали обсуждать возвращение России на международную арену. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на источник.
На следующей неделе в Белграде пройдет конгресс УЕФА. Его повестка выглядит «необычно спокойной», контрастируя с обсуждениями в кулуарах.
«В настоящее время предпринимаются шаги по возвращению России», — сообщил высокопоставленный источник.
Есть влиятельные футбольные деятели, которые бы вернули Россию уже завтра. Другие считают, что «страну вообще не следовало отстранять».
Кроме того, в УЕФА нарастает внутреннее давление. Это связано с тем, что Палестинская футбольная ассоциация потребовала приостановить членство Израиля в ФИФА. Это предложение поддержала Азиатская футбольная конфедерация.
Международные правозащитные организации, в частности, Human Rights Watch, обвинили Израиль в проведении матчей в поселениях на оккупированных территориях. Это противоречит уставу ФИФА.
Спортивные функционеры также напомнили, что Россию в 2022 году исключили из соревнований не по моральным соображениям, а по организационным. С российскими командами тогда отказались играть 12 европейских ассоциаций.
Вопрос допуска России к соревнованиям в повестку конгресса УЕФА до окончания боевых действий на Украине еще не включали. С этой инициативой сначала должен выступить МОК, а затем Международная федерация хоккея.
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