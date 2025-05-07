Кремль отреагировал на недопуск российских футболистов к мировым соревнованиям

Не допускать российских футболистов к международным соревнованиям крайне несправедливо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы, естественно, выступаем за возвращение наших футболистов во все международные соревнования. И, конечно, считаем в настоящее время отсутствие такой возможности крайне несправедливым», — сказал представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что ситуация с допуском футболистов разрешится.

После начала спецоперации ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие российских команд в международных турнирах. В 2023 году руководство организаций заявило, что ограничения снимут по окончании боевых действий.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду, что после завершения украинского конфликта российская сборная сможет вернуться в футбольный мир.