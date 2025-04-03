Глава ФИФА выразил надежду на возвращение России в большой футбольный мир

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино надеется, что российские команды вернутся в футбольный мир. Об этом он заявил на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде, его процитировало РИА «Новости».

«Наш мир разделен, мы должны использовать каждую возможность объединять людей», — сказал Инфантино.

По его словам, уже идут переговоры по поводу мира на Украине. Вероятно, скоро Россия вернется к международным соревнованиям. Это будет указывать на то, «что все разрешилось».

ФИФА и УЕФА после начала спецоперации на Украине запретили российским командам участвовать в соревнованиях. Осенью 2023 года организации отметили, что отменят ограничения после завершения СВО.

До этого издание The Independent сообщило, что ряд функционеров УЕФА стали активнее обсуждать возвращение России на международную арену. Также появились футбольные деятели, готовые вернуть российские сборные «уже завтра». Некоторые считают, что эту страну «не следовало отстранять».