«Зенит» вырвал победу у «Факела» со счетом 1:0

В матче шестого тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле переиграл воронежский «Факел». Единственный гол зрители увидели уже в компенсированное время — Александр Соболев уверенно реализовал пенальти и принес хозяевам победу 1:0.

За пять минут до финального свистка защитник «Зенита» Игорь Дивеев получил прямую красную карточку и пропустит следующую игру против ЦСКА.

Благодаря этой победе петербургский клуб набрал 12 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Факел» остается на последней, 16-й позиции с двумя очками.

В середине августа петербургский клуб разгромил столичное «Динамо» со счетом 3:0. Тогда Соболев забил первый гол в ворота противника. За неделю до этого «Зенит» уступил московской «Родине», завершив матч со счетом 1:2. Это стало первой победой в истории столичного клуба.