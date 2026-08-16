«Зенит» всухую разгромил московское «Динамо» в матче РПЛ

Домашний матч в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги закончился для петербургского «Зенита» уверенной победой над московским «Динамо». Хозяева поля трижды поразили ворота гостей, не дав шанса на ответ.

Начало разгромному счету положил нападающий петербуржцев Александр Соболев. Он оформил пенальти на 29-й минуте и увеличил отрыв еще одним голом, поразив ворота гостей на 33-й минуте встречи.

Окончательную победу принес гол Максима Глушенкова на 87-й минуте.

Сухая победа принесла «Зениту» девять очков и второе место в турнирной таблице. «Динамо» осталось на 10-й строчке с четырьмя очками.

Следующая встреча у «Зенита» запланирована на 23 августа. В ходе выездного матча команда сыграет с московским «Спартаком». В тот же день «Динамо» примет на своем стадионе команду «Родина».

Защитник «Ростова» Андрей Лангович заявил, что в проходящем сезоне Российской премьер-лиги главными претендентами на чемпионский титул стали команды «Зенит» и «Краснодар». Он подчеркнул, что за высокое место также поборется московский «Спартак».