Выпившего полузащитника ФК «Краснодар» поймали на выезде со стадиона

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Никита Кравцов отметил победу в Российской премьер-лиге и сел за руль. Инспектор ДПС остановил его на выезде со стадиона, сообщил Telegram-канал Mash .

В интернет попало видео из кубанской столицы, на котором спортсмен стоял на краю дороги около черной иномарки и разговаривал по телефону. Рядом дожидался госавтоинспектор. Договорив, Кравцов открыл заднюю дверь машины.

Футболист, по информации канала, сел за руль после выпитого в раздевалке шампанского. ФК «Краснодар» в домашнем матче одолел московское «Динамо» и впервые в истории победил в РПЛ.

Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков. Второе место с отставанием в одно очко досталось петербургскому «Зениту», третье — у московского ЦСКА, набравшего 59 очков. Народный артист РСФСР, ярый болельщик Михаил Боярский заявил, что за победу любимой команды готов был съесть шляпу, но ей досталось только серебро.