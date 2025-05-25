Выпившего полузащитника ФК «Краснодар» поймали на выезде со стадиона

ДПС остановила машину отметившего победу полузащитника ФК «Краснодар» Кривцова

Фото: РИА «Новости»

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Никита Кравцов отметил победу в Российской премьер-лиге и сел за руль. Инспектор ДПС остановил его на выезде со стадиона, сообщил Telegram-канал Mash.

В интернет попало видео из кубанской столицы, на котором спортсмен стоял на краю дороги около черной иномарки и разговаривал по телефону. Рядом дожидался госавтоинспектор. Договорив, Кравцов открыл заднюю дверь машины.

Футболист, по информации канала, сел за руль после выпитого в раздевалке шампанского. ФК «Краснодар» в домашнем матче одолел московское «Динамо» и впервые в истории победил в РПЛ.

Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков. Второе место с отставанием в одно очко досталось петербургскому «Зениту», третье — у московского ЦСКА, набравшего 59 очков. Народный артист РСФСР, ярый болельщик Михаил Боярский заявил, что за победу любимой команды готов был съесть шляпу, но ей досталось только серебро.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте