24 мая 2025 21:55 Почему чемпионство «Краснодара» — это важно 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России по футболу. Ему понадобилось на это 17 лет. Клуб был основан Сергеем Галицким в 2008 году. Среди основателей можно и нужно выделить Сергея Вахрушева, светлая ему память. Краснодарский клуб прервал гегемонию петербургского «Зенита», сделав это, кроме прочего, в столетие команды с берегов Невы.

«Краснодар» шел к чемпионству долго и тяжело. Казалось, что никогда «быкам» не суждено завоевать трофей. Всякий раз что-то мешало. В прошлом году, так мне показалось, сказалась лихорадочная смена тренера — Ивич ушел, Мусаев вернулся.

В этом сезоне «Краснодар» начинал бодро, но, очевидно, подводила длина скамейки. По сути, Мусаев весь сезон выставлял и в кубке, и в лиге один и тот же состав. Это давало сыгранность, но и усталость накапливалась тоже — амбивалентная история.

Перед финальным туром многие заговорили, что «Краснодар» сник и потух. Сказывалась нервозность. В Петербурге клуб без шансов уступил «Зениту», а с середняками и аутсайдерами выгрызал матчи едва-едва, как раненый и недобитый.

Фото: РИА «Новости»

Затем был проигрыш — хилый матч — «ЦСКА». И к решающей битве с «Динамо» в Краснодаре «быки» подошли в не самом сбалансированном состоянии. «Зенит» подпирал. И не было сомнений, что в Петербурге у «Ахмата» клуб Сергея Семака легко выиграет.

Так и произошло. Два пенальти в ворота грозненцев сделали свое дело. Хотя этот сезон «Зенит» прошел тоже не без проблем. Бразильцы, делавшие разницу, откровенно устали от российского чемпионата.

Клаудиньо уехал, Вендел должен был перебраться летом. Впрочем, устал от собственной гегемонии весь «Зенит». У всего есть начало и конец. Так что «Зенит» должны были свергнуть.

Хотя для Петербурга именно этот сезон был важен тем, что в него отмечалось столетие клуба. К тому же незадолго до финального тура «Зенит» проиграл в Кубке «ЦСКА» и остался без шансов на этот трофей. Теперь же в Петербурге надеялись на московское «Динамо».

Фото: РИА «Новости»

И то стояло довольно крепко весь первый тайм. Ролан Гусев настроил команду. Однако начало второго тайма вышло для москвичей, а главное — для следившего за событиями «Зенита», — обескураживающим. Плохо сыграл вратарь Лунев — что любопытно, ранее выступавший за Петербург, — и Джон Кордоба, лучший форвард РПЛ прямо сейчас, добил мяч в сетку.

Он это заслужил. Классный игрок! В отличие от бразильцев «Зенита», он жаждал победы. После этого стало ясно — нутром всем почувствовали, — что «Краснодар» своего не упустит. И случился разгром: три — ноль. Забивал даже Кривцов. Так «Краснодар» стал чемпионом.

Безусловно, это очень важно для всего российского футбола. Слишком долго он был заточен на победы одного только клуба.

«Зенит» был не просто гегемоном — казалось, что под него и выстраивался чемпионат.

Фото: РИА «Новости»

«Краснодар» впрыскивает в эту историю столь нужный адреналин, а заодно стимулирует и другие клубы. Как там «Спартак»? А как «Динамо» и «Локомотив»? К тому же «быки» показали и доказали: побеждать в РПЛ можно — и делать это способен частный клуб. Идея побила корпорацию — разве не классно? Чтобы так побеждать, достаточно просто любить футбол, как любит его Сергей Галицкий, вкладываться в свое детище. И Галицкому сегодня главные поздравления.