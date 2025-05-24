«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по футболу

«Краснодар» выиграл чемпионат России по футболу. В заключительном, 30-м туре «быки» на своем поле обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян (с пенальти).

Команда Мурада Мусаева по итогам сезона набрала 67 очков и заняла первое место. Серебро выиграл санкт-петербургский «Зенит» (66), который в параллельном матче на своем поле обыграл грозненский Ахмат», бронза — у столичного ЦСКА (59).

Для основанного в 2008 году краснодарского клуба это первое чемпионство в истории. В прошлом сезоне «быки» завершили сезон РПЛ на втором месте, а ранее трижды завоевали бронзовые медали.

До этого года «Зенит» удерживал звание чемпиона России шесть лет подряд. Прошлым чемпионом до «сине-бело-голубых» был московский «Локомотив» — в 2018 году.

Ранее стало известно, что в Суперфинале Кубка России сыграют «Ростов» и ЦСКА, игра пройдет 1 июня в «Лужниках».