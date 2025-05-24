«И шляпу, и ботинки, и пиджак». Боярский признался, что был готов съесть все что угодно ради победы «Зенита»

Боярский: если бы «Зенит» стал чемпионом, я съел бы что угодно

Чемпионом России по футболу в этом сезоне стала команда «Краснодар», а «Зенит» расположился на второй строчке. Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что был готов совершить смелый поступок — съесть даже свою шляпу, если бы именно питерский клуб завоевал кубок. Об этом он сказал в разговоре с ТАСС .

В этом году клуб «Зенит» отметил 100-летний юбилей, но не смог порадовать победой в РПЛ.

«Если бы „Зенит“ стал чемпионом, я съел бы что угодно: и шляпу, и ботинки, и пиджак. Это футбол, и к этому готовы все. Сегодня они, завтра мы, но прекращать говорить о том, что „Зенит“ — лучшая команда, я не перестану. Я до сих пор так считаю», — сказал звездный болельщик.

Также Боярский поздравил тренеров и игроков любимой команды с достойным местом. Несмотря на то, что итог турнира, по мнению артиста, оказался не самым лучшим и вызвал у него чувство опустошенности, он призвал «Зенит» не разочаровываться.

Ранее 360.ru рассказал, почему победа в РПЛ так важна для ФК «Краснодар».