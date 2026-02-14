Фигурист Гуменник остался доволен выступлением на Олимпиаде

Гуменник: на Олимпиаде в Милане трибуны поддерживали меня, это помогло

Российский фигурист Петр Гуменник остался доволен своим прокатом в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Впечатлениями спортсмен поделился в разговоре с РЕН ТВ .

Гуменник рассказал, что подготовка к Олимпиаде заняла много времени, а во время произвольной программы он чувствовал себя спокойнее, чем в короткой.

«Я доволен. Меня очень сильно удивило, что полные трибуны были как будто моих болельщиков. Все меня поддерживали, такой шум стоял. Такая поддержка мне очень помогла», — поделился фигурист.

Также Гуменник отметил, что хотел бы принять участие в Олимпийских играх 2030 года.

На нынешних Играх в Милане и Кортине д’Ампеццо Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании, набрав 271,21 балла.