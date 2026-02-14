«Я все испортил». Малинин высказался о своем прокате на ОИ-2026

Малинин: готовился весь сезон к Олимпиаде, но испортил все на прокате в Милане

Американский фигурист Илья Малинин эмоционально высказался о своем провальном прокате в произвольной программе на Олимпиаде в Милане. Он признался в интервью The New York Times , что не ожидал этого.

Малинин считался абсолютным фаворитом в турнире по мужскому одиночному катанию и сам в это верил.

Позже он признался журналистам, что слишком был в себе уверен, но все же столкнулся с психологическими трудностями. Когда он окунулся в олимпийскую атмосферу, то ощутил, что это просто безумие, которое не похоже ни на одно другое соревнование. Такого он не ожидал.

«Я испортил все. Честно говоря, у меня просто нет слов. Не может быть, чтобы это просто так случилось. Я готовился весь сезон», — объяснил атлет.

Малинин был уверен в своей программе, поэтому не знает как комментировать то, что произошло.

Золото на Олимпиаде взял фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров. Россиянин Петр Гуменник занял шестое место, а Малинин — восьмое.