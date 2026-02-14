Гуменник завершил дебютную Олимпиаду на шестом месте

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане и Кортине д’Ампеццо. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

После короткой программы Гуменник был на 12 месте, но в произвольной улучшил позицию и по сумме двух прокатов набрал 271,21 балла. Это лучший его результат в сезоне.

Олимпийское золото выиграл казах Михаил Шайдоров с результатом 291,58. Второе место занял японец Юма Кагияма — 280,06, третьим стал его соотечественник Сюн Сато — 274,90.

Американец Илья Малинин, который дважды выигрывал чемпионат мира и три раза побеждал в Финале Гран-при ISU, завершил турнир на восьмой строчке с 264,49 балла.

Гуменнику 23 года. Он становился чемпионом России, дважды выигрывал Финал Гран-при страны и брал бронзу чемпионата мира среди юниоров.