УЕФА не разделил мнение Инфантино о возвращении российских спортсменов

Снятие ограничений с российских спортсменов не обсуждалось на конгрессе УЕФА в Брюсселе. Союз европейских футбольных ассоциаций продолжит следить за ситуацией, заявил на итоговой пресс-конференции президент конфедерации Александер Чеферин .

Он подтвердил, что слышал призыв главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Однако глава УЕФА заявил, что его высказывание получило слишком большую огласку.

«Сегодня был конгресс УЕФА, и я буду говорить только об УЕФА. Позиция УЕФА ясна, она не поменялась, но мы следим за ситуацией каждый день. <…> Посмотрим, что будет в будущем», — сказал Чеферин.

Ограничения в отношении российских спортсменов ввели в 2022 году после событий на Украине. Бывший игрок национальной команды России Динияр Билялетдинов заявил, что Инфантино хотел бы их снять, но это зависит не от него одного.