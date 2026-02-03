Билялетдинов заявил о существовании большого числа сторонников возвращения росийских футболистов на международную арену

Бывший игрок национальной команды России Динияр Билялетдинов в беседе с RT высказался о призывах руководителя Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вернуть российские футбольные клубы и сборную на международную арену.

Спортсмен подчеркнул, что снятие санкций в отношении России — процесс, зависящий не столько от спортивных факторов, сколько от политических аспектов.

Хотя позиция Инфантино звучит убедительно, полагает Билялетдинов, мнения отдельного лица недостаточно для преодоления препятствий, особенно в свете негативного отношения ряда европейских государств к участию российских команд. Вместе с тем он выразил уверенность, что существует значительное количество сторонников возвращения России в европейский футбольный календарь.