Президента ФИФА Инфантино внесли в базу «Миротворца» после слов о возвращении команд из России

Президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесли в базу «Миротворца». Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Сайт обвинил Инфантино в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины и пособничестве России.

Персональные данные главы ФИФА внесли в базу «Миротворца» 3 февраля.

Накануне Инфантино призвал отменить запрет российским командам участвовать в международных соревнованиях. По его словам, такое отношение к игрокам сеет разочарование и ненависть.

До этого президент МОК Кирсти Ковентри не конкретизировала сроки, когда российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования под национальными флагом и гимном.