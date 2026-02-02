Президент FIFA призвал вернуть российские команды на международные турниры

Запрет российским командам участвовать в международных соревнованиях необходимо отменить. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, слова которого привело Sky News .

«Этот запрет ничего не дал, кроме разочарования и ненависти», — добавил он.

Инфантино добавил, что надеется на помощь европейских стран, чтобы решить этот вопрос.

Накануне президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри отказалась конкретизировать сроки, когда российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования под национальными флагом и гимном. На предстоящих Играх в Италии допущенные россияне будут выступать в нейтральном статусе.