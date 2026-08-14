Сборная России по плаванию выиграла смешанную эстафету вольным стилем на ЧЕ

Российские пловцы Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина выиграли смешанную эстафету на дистанции 4×100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Сборная России установила новый рекорд.

Россияне финишировали с результатом три минуты 19,95 секунды. Они опередили нидерландцев, занявших второе место, на 0,14 секунды.

Бронза досталась итальянцам. Они отстали на 0,85 секунды.

Среди пловцов на соревнованиях в Париже золото завоевали Илья Бородин, Егор Корнев, Евгения Чикунова. Серебро взяли Иван Кожакин, Егор Корнев и Климент Колесников. Бронза досталась Дарье Клепиковой и Павлу Самусенко.

Всего на счету российских пловцов по состоянию на 14 августа девять золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей. Нейтральный статус не помешал им занять третье место в неофициальном командном зачете. Итальянцы в нем лидируют, а на втором месте — британцы.

Ранее Климент Колесников взял серебро на дистанции 50 метров на спине на ЧЕ в Париже. Он финишировал с результатом 24,12 секунды.