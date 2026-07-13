Теннисистов из России допустили к международным турнирам с флагом и гимном

Международная федерация настольного тенниса допустила российских спортсменов к турнирам со своими флагом и гимном. Россияне смогут выступать таким образом с 28 июля, сообщили в пресс-службе ITTF.

Как отметили в письме ITTF, допустить россиян решили в том числе благодаря решению Международного олимпийского комитета от 7 июля. Тогда МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. При этом российские юниоры уже выступают с флагом и гимном с апреля 2026 года.

На следующий день после этого решения Международная федерация волейбола также сняла ограничения с российских спортсменов. Кроме того, ФИФА планирует обсудить рекомендации МОК по отмене санкций в отношении российских сборных.