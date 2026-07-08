ФИФА обсудит рекомендации МОК по отмене санкций в отношении российских сборных
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена обсудить рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис со ссылкой на заявление федерации.
МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
«ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами», — отметили в федерации.
В МОК заявили, что ожидают от международных федераций, что они учтут рекомендации комитета при рассмотрении снятия ограничений со спортсменов. Российские атлеты назвали решение МОК хорошим сигналом и оптимистической нотой.