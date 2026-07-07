07 июля 2026 20:46 МОК готов снять ограничения с россиян — но есть нюанс: какие здесь подводные камни? Тренер Тарасова назвала решение МОК по России первым шагом к примирению 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Международный олимпийский комитет временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Решение приняли на заседании исполкома организации 7 июля. Что это значит для атлетов и какие скрываются подводные камни, разобрался 360.ru.

Позиция МОК по России МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них российских спортсменов, в том числе проверки их на нейтральность. Атлеты, возвращающиеся на международную арену, временно будут тестировать ITA до восстановления РУСАДА. Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что важно вернуть россиянам возможность соревноваться. Организация ожидает, что международные федерации учтут рекомендации комитета при рассмотрении снятия ограничений со спортсменов и применят их в своих решениях.

Фото: РИА «Новости»

Реакция Минспорта Глава Минспорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев назвал решение о снятии санкций четким сигналом к тому, что олимпийское движение должно быть вне политики. «Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов», — сказал Дегтярев. По его словам, впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом страны осенью 2026 года и отбор на летние Игры в США в 2028 году.

Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях.

Что говорят эксперты Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов назвал решение МОК хорошим сигналом и оптимистической нотой в плане того, что российские атлеты могут рассчитывать на дальнейшие позитивные шаги в будущем. «Все, что ни делается, все к лучшему. Это действительно хорошая новость для наших спортсменов, которые многие-многие годы готовятся к самому важному старту на нашей планете, а это Олимпийские игры, конечно же, и вкладывают много труда. Но опять же, нужно всегда быть готовым ко всему. В первую очередь быть в хорошей форме — физической и ментальной. Чтобы, выходя на помост, ты делал свою работу от начала до конца», — подчеркнул спортсмен в комментарии 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила, что после рекомендации МОК санкции действительно могут снять.

Я думаю, это первый шаг к примирению.

Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с 360.ru назвал решение Международного олимпийского комитета большой победой России. «Мы ожидали этого решения, и вот оно пришло. Но есть нюанс. МОК рекомендовал федерациям спортивным, но как спортивные федерации воспримут рекомендации МОК, как руководство к действию? Представим, что вдруг хоккей, футбол, биатлон — резко нас допускают. Не уверен. Поэтому здесь еще много подводных камней, и нам еще предстоит сделать большую работу по полноценному допуску», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что у МОК не было другого выбора, как снять ограничения и признать свои ошибки. Новое руководство организации успешно меняет прежних руководителей и избавляется от старых и глупых ошибок.

Международные ассоциации должны защищать спортсменов, и на пьедестале должны стоять спортсмены, а не политика. Российские спортсмены должны полностью вернуться на мировую арену: под своим флагом, под своим гимном, за свою страну. Для спортсмена флаг и гимн — это его сердце и душа.

Россия была и остается великой спортивной державой. Наши спортсмены должны вернуться достойно — с правом защищать честь своей страны. IBA ожидает, что МОК наконец-то полностью избавится от прежних ошибок, добавил Кремлев.

Фото: РИА «Новости»

Российским спортсменам важно снова получить возможность соревноваться на равных. Решение МОК может открыть России путь к полноценному участию в мировом спорте, считает двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Хотя в резолюции есть много вопросов для обсуждения и уточнения. Статус «временного» восстановления ОКР Великая назвала скорее техническим: международные организации, вероятно, продолжат следить за соблюдением олимпийской хартии, антидопинговых правил и норм спортивного поведения. Отдельный вопрос — допуск командных видов спорта. Многие российские команды долгое время были фактически отрезаны от международных стартов, а возвращение требует не только разрешения на участие в турнирах, но и времени, практики и опыта, чтобы снова привыкнуть к ритму крупных соревнований.