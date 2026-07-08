Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов
Совет Международной федерации волейбола (FIVB) снял ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Сборные России восстановят в Мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое было у них на момент заморозки. Решение о возможности использования российского флага и гимна примут отдельно.
Перед допуском к соревнованиям спортсменов проверят по специальному комплексному плану антидопингового тестирования, который предстоит разработать.
Федерация действует в русле решений Международного олимпийского комитета, опубликованных накануне. МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций и организаторов спортивных мероприятий об ограничениях для российских спортсменов.