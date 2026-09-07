Даниил Медведев вылетел с US Open в четвертом круге

Даниил Медведев уступил Фрэнсису Тиафо и не смог выйти в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев не прошел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке на хардовых кортах. Победу над ним одержал американец Фрэнсис Тиафо.

Встреча завершилась за два часа пять минут, Тиафо победил со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (8:6).

Россиянин отказался назвать свое выступление плохим, но признался, что недоволен итоговым результатом. Слова Медведева привело издание Punto de Break.

«Я провел три хороших матча, сегодняшний меня разочаровал, как и уровень собственной игры. Хотя, вероятно, результат оказался лучше, чем после трех последних турниров в США», — отметил он.

Медведев выступал на турнире под седьмым номером посева, а Тиафо — под 11-м. в следующей стадии Тиафо встретится с соотечественником Алексом Микелсеном.

В июле россиянин вылетел с Уимблдона на стадии третьего круга.