Боец ММА Григорий Пономарев мог умереть из-за оторвавшегося тромба

Предварительной причиной смерти экс-чемпиона AMC Fight Nights в тяжелом весе Григория Пономарева стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Предварительной причиной стал тромб», — заявил собеседник агентства.

Спортсмен скончался на 32-м году жизни. Он был чемпионом Fight Nights в тяжелом весе. На его счету шесть побед (пять нокаутом) и три поражения. Также Пономарев профессионально занимался регби и являлся мастером спорта России.

С детства боец пробовал свои силы в разных единоборствах: карате, тайский бокс, самбо, вольная борьба. В 2017-м завоевал титул чемпиона России по панкратиону, потом его пригласили на сборы в Старый Оскол, где спортсмен вошел в состав Fedor Team.

В 2018-м получил серебро на чемпионате мира по смешанным единоборствам в Бахрейне, в следующем году взял Кубок России — 2019 по самбо. Впоследствии участвовал в любительских боях ММА.