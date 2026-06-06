Даниил Сероух подписал контракт с нижегородским «Торпедо»

28-летний нападающий Даниил Сероух стал игроком нижегородского «Торпедо». Соглашение рассчитано на два сезона, написало НИА «Нижний Новгород» .

Воспитанник омского хоккея ярко проявил себя в КХЛ после дебюта и за два последних чемпионата зарекомендовал себя как самый результативный снайпер «Сочи». За этот период он набрал 69 очков (30+39).

Широкую известность в лиге Сероух получил после матча с московским «Динамо», в котором оформил второй в истории КХЛ пента-трик. Ранее подобный результат покорялся только одному хоккеисту, президенту КХЛ Алексею Морозову.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что Даниил — хороший пример модного сегодня слова «self-made», и пожелал игроку обновить снайперский рекорд КХЛ в составе нижегородской команды.