Овечкин вновь почти догнал Гретцки

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин забросил свою 1000-ю шайбу в карьере, учитывая голы в регулярных сезонах и матчах плей-офф НХЛ. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщило издание Sportsnet .

Овечкин поставил персональный рекорд в третьем периоде. Он забросил шайбу мощным щелчком из левого круга вбрасывания. Это отличительный прием россиянина — в хоккее зону прозвали «офисом Овечкина».

Шайба стала для российского хоккеиста 923-й в регулярных чемпионатах и 77-й в играх на вылет. Овечкин стал лишь вторым в истории лиги хоккеистом, преодолевшим отметку в 1000 шайб. До этого дня единственным «тысячником» оставался Уэйн Гретцки, на счету которого 1016 шайб в сумме.

Несмотря на успех капитана, Washington Capitals матч проиграли. Команда уступила Colorado Avalanche со счетом 2:3.

В январе 2026 года Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по числу сезонов с 20 голами.