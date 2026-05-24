«Спартак» стал пятикратным победителем Кубка России

Матч Суперфинала Кубка России по футболу завершился со счетом 4:3 в пользу московского «Спартака». Клуб стал пятикратным победителем турнира.

Решающая встреча прошла 24 мая на стадионе «Лужники». Матч начался с минуты молчания в память о погибших при атаке на колледж в Старобельске.

Основное время завершилось со счетом 1:1, голы в ворота соперника забили полузащитник «Спартака» Пабло Солари и полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто. Красно-белые одержали победу в серии пенальти со счетом 4:3.

«Счастье. Мы выиграли. И это не конец — это только начало», — заявил журналистам спортивный директор московского клуба Фрэнсис Кахигао.

«Спартак» завоевал Кубок России в пятый раз, последний приз доставался ему в сезоне-2021/2022. Большее количество побед только у ЦСКА и «Локомотива» — по девять.