Движение транспорта закроют вокруг «Лужников» из-за Суперфинала Кубка России

Проезд по улицам вокруг спортивной арены «Лужники» на время проведения матча Суперфинала Кубка России закроют с 19:00 до окончания игры. Об этом московским водителям напомнила пресс-служба столичного Департамента транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что для проезда станут недоступны прилегающие к стадиону части улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, а также проектируемого проезда № 2309 в переулке Хользунова.

Кроме того, проехать не получится на участке дублера Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома № 20, строение 1. До окончания мероприятия закрыли съезд с Хамовнического вала на улицу Доватора.

«На некоторых участках перекрытий запрещена парковка. Будьте внимательны», — предупредили в Дептрансе.

В Суперфинале Кубка России по футболу сойдутся команды московского «Спартака» и «Краснодара». Красно-белые стали лидерами Пути регионов турнира, а кубанские спортсмены сохранили лидерство в Пути РПЛ.