24 мая 2026 00:37 Суперфинал Кубка России свел команды с разной судьбой. Чего ждать от матча «Спартак» — «Краснодар»

В Суперфинале Кубка России встретятся две команды, которые прошли к решающему матчу совершенно разными дорогами. «Спартак» после вылета из Пути РПЛ сумел пробиться через Путь регионов и сохранить шансы на трофей, а «Краснодар» спокойно прошел весь турнир по верхней сетке и подтвердил статус одной из самых стабильных команд сезона. Чего ждать от предстоящего Суперфинала и каких соперников командам пришлось преодолеть — в материале 360.ru.

Падение «Спартака» и выход к Суперфиналу

Стартовавший в группе «С» Пути РПЛ московский «Спартак» начал свой путь в Кубке России c победы против «Ростова». Но уже следующая игра против махачкалинского «Динамо» показала, что легкая прогулка москвичей не ждет. Основное время завершилось со счетом 1:1 и в дополнительно назначенной серии пенальти махачкалинская команда оказалась сильнее. Этот матч стал первым тревожным сигналом для красно-белых, который в итоге полностью оправдался. После поражения «Спартак» уверенно разгромил «Пари Нижний Новгород», оставив после себя сухой счет 4:0 и вышел в плей-офф Пути РПЛ.

Для прохода через четвертьфинал красно-белые дважды одолели команду земляков из «Локомотива», завершив встречи со счетом 3:1 и 3:2. Следующим соперником стал столичный «Динамо», который в первой игре нанес «Спартаку» тяжелое поражение. Со счетом 2:5 красно-белые покинули поле.

В ответной игре они отбили победу со счетом 1:0, но этого оказалось недостаточно и команда ушла в Путь регионов. В этой части для «Спартака» начался самый неожиданный отрезок кубкового сезона. В Пути регионов «Спартак» сначала прошел «Зенит» после нулевой ничьей и серии пенальти (6:7), а затем в финале обыграл ЦСКА со счетом 1:0, благодаря голу Руслана Литвинова. Эта победа вывела красно-белых в Суперфинал Кубка России против «Краснодара».

Стабильный путь «Краснодара»

«Краснодар» прошел к Суперфиналу Кубка России» очень стабильно. Начав с серии побед на самарскими «Крыльями Советов», «Ахматом» и «Сочи», команда стала лидером группы и спокойно прошла в плей-офф. Еще на групповом этапе кубанские футболисты стали фаворитами турнира, показав себя самой организованной командой.

В четвертьфинале Пути РПЛ «Краснодар» встретился с «Оренбургом», одолев соперника на первой встрече со счетом 3:1, он окончательно добил его на выездном матче, завершив игру с результатом 4:0 и пополнил свой актив сразу на семь баллов.

В полуфинале команда получила одного из самых сложных соперников — ЦСКА.

Первая встреча в Москве закончилась поражением краснодарцев со счетом 1:3, но в ответной игре они перевернули ситуацию и завершили счет с результатом 4:0. Финальным соперником стала команда «Динамо», та самая выбившая «Спартак» в Путь Регионов. Первая и вторая встреча закончились вничью. Ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. Поэтому судьбу путевки в Суперфинал решила серия пенальти, в которой «Краснодар» оказался сильнее — 6:5.

В каком состоянии соперники пришли к Суперфиналу

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что его команда находится в хорошей форме и готова к встрече с «Краснодаром». «Команда набирала форму от игры к игре. На дистанции мы хорошо готовы. Мы на неделе с командой собирались, у нас было мероприятие в начале недели. Поэтому тут все хорошо», — заявил спортсмен в комментарии «Матч ТВ». Отвечая на вопрос, что все-таки произошло на встрече с махачкалинским «Динамо», капитан красно-белых признал, что в том матче многое не получилось и на деле команда играет гораздо лучше.

«Поработали на этой неделе и готовы к завтрашнему финалу», — подчеркнул он.

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что команда находится в боевом настрое перед встречей со «Спартаком». «Завтра большой день и большая игра. Настрой боевой, ждем завтрашнего матча. Не буду выделять качества „Спартака“. Хороший клуб и команда», — заявил Сперцян в комментарии «Матч ТВ».

Когда ему напомнили, что «Краснодар» уже выходил в Суперфинал Кубка России в 2023 году, но проиграл по пенальти ЦСКА со счетом 6:5 Сперцян отметил, что с того времени команда сильно изменилась и показывает это на поле.

«Мы проводим отличную работу с тренерским штабом, боремся за высокие места не первый год. У нас есть мечта — завоевывать трофеи. Но тут как бог даст. Сделаем все возможное», — пообещал капитан «Краснодара».

Суперфинал Кубка России пройдет в воскресенье, 24 мая, на московском стадионе «Лужники». Матч начнется в 18:00. Пресс-служба Московской железной дороги предупредила пассажиров, что из-за спортивного события поезда по МЦК пойдут по усиленному графику — каждые четыре минуты. Такое расписание сохранится до 22:00. «Интервалы движения „Ласточек“ сократят до минимальных, чтобы пассажирам было удобнее добираться до стадиона и обратно», — пояснили в пресс-службе перевозчика.