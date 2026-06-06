Состояние за победу. Назван гонорар Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Финалисты Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» получат круглую сумму. Чемпионке Мирре Андреевой выплатят почти 240 миллионов рублей, сообщил CBS Sports .

Россиянка одержала победу в финале женского одиночного разряда. Она не только завоевала свой первый титул в турнирах «Большого шлема», но и заработала самый большой гонорар в своей карьере. Обладательнице первого места достанется около 3,25 миллиона долларов (почти 240 миллионов рублей).

Ее сопернице, польской теннисистке Майе Хвалиньской выплатят 1,6 миллиона долларов (около 120 миллионов рублей). Ее общий доход за карьеру в туре, по подсчетам журналистов, составлял около 866 тысяч долларов (более 63,8 миллиона рублей).

Финальный матч на «Ролан Гаррос» длился один час 22 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой. Чемпионкой среди юниоров стала 17-летняя Алиса Октябрева .