Алиса Октябрева стала чемпионом «Ролан Гаррос» среди юниоров

Российская 17-летняя теннисистка Алиса Октябрева победила на Открытом чемпионате Франции по теннису среди юниоров. В финале она одолела соперницу из Китая Синьжань Сунь. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:1.

Октябрева завоевала три балла благодаря сильной подаче. Два раза подряд совершила ошибку во время ввода мяча в игру и во всех случаях дала качественный ответ на подачу соперницы.

Китаянка выиграла один балл прямой подачей. Дважды допустила двойную ошибку и воспользовалась двумя шансами из трех для взятия подачи россиянки.

В субботу, 6 июня, за чемпионский титул взрослого женского «Ролан Гаррос» в борьбу вступят россиянка Мирра Андреева и польская теннисистка Майя Хвалиньская.

Букмекеры назвали российскую спортсменку фаворитом Открытого чемпионата Франции. Ставки на победу Андреевой принимают с коэффициентом 1,26.