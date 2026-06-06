Мирра Андреева впервые выиграла турнир «Большого шлема»

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» на грунтовых кортах в Париже она победила представительницу Польши Майю Хвалиньскую.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте один час 22 минуты.

Андреевой 19 лет, она стала третьей самой молодой чемпионкой турнира. На «Ролан Гаррос» выступала под восьмым номером в рейтинге. Хвалиньская занимает 114-е место в списке лучших ракеток мира.

Букмекеры считали Андрееву фаворитом финала турнира с коэффициентом 1,26, а на победу в двух сетах давали 1,38.

Ранее в субботу 17-летняя россиянка Алиса Октябрева выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису среди юниоров. В решающей встрече она победила соперницу из Китая Синьжань Сунь со счетом 6:2, 6:1.