Букмекеры определились с фаворитом в финале «Ролан Гаррос» в 2026 году в женском одиночном разряде. Подробности сообщила Lenta.ru .

В финале встретятся польская теннисистка Майя Хвалиньская и россиянка Мирра Андреева. Букмекеры посчитали Андрееву явным фаворитом чемпионата, на ее победу можно делать ставки с коэффициентом 1,26.

Аналитики также посчитали, что матч закончится двумя сетами, на это можно поставить с коэффициентом 1,38.

Финал «Ролан Гаррос» пройдет 6 июня в 16:00 по московскому времени.

Мирра Андреева, восьмая ракетка мира, впервые вышла в финал турнира «Большого шлема» и стала первой россиянкой за пять лет, кому удалось это сделать. Также 19-летняя спортсменка вошла в четверку самых молодых финалисток в истории «Ролан Гаррос». Призовой фонд турнира составляет 61,7 миллиона евро.

Майя Хвалиньская является 114-й ракеткой мира. В полуфинале она обыграла россиянку Диану Шнайдер.