Смолову избрали меру пресечения в виде обязательства о явке по делу о драке

Футболисту Федору Смолову избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Об этом сообщили РИА «Новости» в ГУ МВД по Москве.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — заявили в ведомстве.

Против спортсмена возбудили уголовное дело после драки в кафе на Большой Никитской улице. Потасовка произошла в конце мая. У пострадавшего — перелом челюсти и стенки глазницы.

Участник драки, предприниматель Андрей Попелуха заявил в беседе с 360.ru, что правоохранители пока никого не вызывали для допроса по делу. Он отметил, что из-за поведения спортсмена пострадал его друг Владимир Кузьминов. Скорую и полицию вызвали сотрудники заведения.

Ранее Смолов заявил, что с него требовали выкуп за отказ от распространения кадров с дракой. В итоге спортсмен подал заявление на шантажистов. Также футболист отметил, что готов общаться с пострадавшими и компенсировать ущерб.