Смолов подал заявление о вымогательстве после драки в кафе

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве 20 миллионов рублей после конфликта в кафе в центре Москвы. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале.
По его словам, спортсмен передал правоохранителям соответствующие бумаги вечером субботы, 5 июля. Речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Ранее стало известно, что Смолов отправил миллион рублей пострадавшему во время потасовки в «Кофемании» 47-летнему жителю Челябинска. Он также принес мужчине извинения за случившееся.
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