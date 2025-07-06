Смолов подал заявление о вымогательстве после драки в кафе

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве 20 миллионов рублей после конфликта в кафе в центре Москвы. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По его словам, спортсмен передал правоохранителям соответствующие бумаги вечером субботы, 5 июля. Речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что Смолов отправил миллион рублей пострадавшему во время потасовки в «Кофемании» 47-летнему жителю Челябинска. Он также принес мужчине извинения за случившееся.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что причиной драки стал систематический буллинг в Сети и в реальной жизни, длившийся годами.