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    Боксер Денис Бойцов умер спустя 11 лет после полученных в Берлине тяжелых травм

    Фото: РИА «Новости»

    Российский боксер-тяжеловес Денис Бойцов, получивший прозвище «русский Тайсон», скончался в возрасте 40 лет. О смерти спортсмена сообщили в группе Центра физкультурных и спортивных мероприятий во «ВКонтакте».

    Бойцов считался одним из наиболее перспективных российских тяжеловесов начала 2010-х годов. На протяжении почти десяти лет он выступал без поражений и готовился к возможному поединку с Владимиром Кличко.

    Спортивная карьера боксера оборвалась в 2015 году после происшествия в Берлине. Тогда Бойцова обнаружили без сознания в метро с тяжелыми травмами головы и рук.

    Врачи ввели спортсмена в медикаментозную кому и провели несколько операций. Впоследствии он проходил длительную реабилитацию сначала в Германии, а затем в России.

    Последствия полученных повреждений оказались крайне тяжелыми. Бойцов утратил способность самостоятельно ходить и говорить.

    Ранее в Великобритании скончался бывший чемпион мира по боксу Рики Хаттон. Тело спортсмена обнаружили в его доме в Большом Манчестере.

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