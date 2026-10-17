Боксер Денис Бойцов умер спустя 11 лет после полученных в Берлине тяжелых травм

Российский боксер-тяжеловес Денис Бойцов, получивший прозвище «русский Тайсон», скончался в возрасте 40 лет. О смерти спортсмена сообщили в группе Центра физкультурных и спортивных мероприятий во «ВКонтакте» .

Бойцов считался одним из наиболее перспективных российских тяжеловесов начала 2010-х годов. На протяжении почти десяти лет он выступал без поражений и готовился к возможному поединку с Владимиром Кличко.

Спортивная карьера боксера оборвалась в 2015 году после происшествия в Берлине. Тогда Бойцова обнаружили без сознания в метро с тяжелыми травмами головы и рук.

Врачи ввели спортсмена в медикаментозную кому и провели несколько операций. Впоследствии он проходил длительную реабилитацию сначала в Германии, а затем в России.

Последствия полученных повреждений оказались крайне тяжелыми. Бойцов утратил способность самостоятельно ходить и говорить.

Ранее в Великобритании скончался бывший чемпион мира по боксу Рики Хаттон. Тело спортсмена обнаружили в его доме в Большом Манчестере.