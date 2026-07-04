Синхронистки из России выиграли 10 медалей на юниорском чемпионате Европы

Выступившие в нейтральном статусе российские спортсменки выиграли в медальном зачете юниорского чемпионата Европы по синхронному плаванию. На их счету 10 золотых наград. Об этом сообщил Sport.ru .

Турнир проходил с 30 июня по 4 июля в Мюнхене. В общей сложности синхронистки из России завоевали 11 медалей, из них 10 золотых и одна серебряная. Спортсменки показали лучший результат в акробатической группе, соло- и технической программе среди дуэтов.

Второе место в медальном зачете с большим отставанием заняла сборная Испании. На ее счету тоже 11 наград, но всего одна золотая. Третье место досталось команде Италии, которая не получила ни одного золота.

Ранее сборная России по прыжкам на батуте отказалась участвовать на этапе Кубка мира в Португалии. Спортсмены отвергли условие о нейтральном статусе.