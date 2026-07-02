Российские батутисты отказались от участия в этапе Кубке мира в Португалии

Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в этапе Кубке мира

Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия на этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции местных властей по допуску спортсменов с национальной символикой. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Организаторы сообщили, что не смогут обеспечить участие сборной России с национальной символикой. Предложили выступить в статусе нейтральных спортсменов. Решение World Gymnastics не исполняется, сборная отказалась от участия», — объяснил главный тренер национальной команды Алексей Рыжков.

Соревнования запланированы 4–5 июля в Коимбре. Федерация гимнастики России связывает требование организаторов с позицией ЕС об участии российских и белорусских спортсменов на турнирах в Европе на строгих нейтральных условиях.

Ранее Международный союз конькобежцев разрешил участие российских спортсменов в турнирах в нейтральном статусе.