Россиянка выиграла золото чемпионата Европы по синхронному плаванию

Российская синхронистка Екатерина Штатнова выиграла золотую медаль в произвольной программе на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене. Выступление спортсменки оценили на 272,4036 балла.

Второе место заняла Джиневра Маркетти с 255,9338 балла, тройку замкнула испанка Ная Альварес Висенте с показателем 252,4413.

Турнир продлится до 4 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от Европейской федерации водных видов спорта в соревнованиях с флагом и гимном для юниоров.

В апреле Европейская комиссия заявила, что участие атлетов из России и Белоруссии при его рассмотрении должно допускаться на нейтральных условиях, без политического представительства и государственных символов.

Ранее спортсменка из Подмосковья Светлана Ключко выиграла чемпионат Европы по пауэрлифтингу среди атлетов с нарушениями зрения.