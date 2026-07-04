Сборная Марокко первой вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Марокко разгромила команду Канады со счетом 3:0. Она первой вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Матч 1/8 финала прошел в Хьюстоне. После безголевого первого тайма марокканцы прибавили и трижды наказали соперника: полузащитник Аззедин Унаи оформил дубль на 50-й и 82-й минутах, а нападающий Суфьян Рахими поставил точку на восьмой добавленной минуте.

Игра получилась жесткой и интенсивной. В первом тайме футболисты получили шесть желтых карточек при пяти ударах по воротам. На чемпионатах мира такое случилось впервые.

В четвертьфинале Марокко сыграет 9 июля с победителем пары Франция — Парагвай. Их встреча пройдет в ночь на 5 июля по московскому времени.

Канада, несмотря на поражение, показала лучший результат в своей истории на чемпионатах мира. Марокко на прошлом мундиале заняло четвертое место.

Ранее действующие чемпионы планеты — сборная Аргентины — обеспечили себе выход в 1/8 финала. За путевку в следующую стадию турнира они поборются со сборной Египта.